Hillary ideò uno scandalo anti-Trump? In esclusiva il documento con le accuse

Hillary Clinton organizzò uno scandalo contro Donald Trump nel 2016 accusandolo di essere legato a Putin e agli hacker russi? E' quanto emerge da un documento che Affaritaliani.it pubblica in esclusiva e in versione integrale: il direttore dell'intelligence nazionale statunitense, John Ratcliffe, nella giornata di martedì 29 settembre ha declassificato un report dell'intelligence russa che era stato precedentemente respinto dai Democratici e anche dai Repubblicani nel Comitato di Intelligence del Senato Usa come privo di basi fattuali.

La clamorosa divulgazione - il testo integrale in fondo a questo articolo - è una lettera inviata al presidente del comitato giudiziario del Senato Lindsey Graham che ha irritato i democratici, secondo i quali la mossa servirebbe per aiutare il presidente nel caso delle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016 proprio mentre infiamma la polemica a seguito del primo dibattito tv sulle Presidenziali 2020.

Il report di Ratcliffe afferma che la Clinton, allora candidata democratica alla presidenza Usa, approvò personalmente uno sforzo "per suscitare uno scandalo contro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump legandolo a Putin e all'hacking dei russi del Comitato Nazionale Democratico". Ma nella sua lettera a Graham, Ratcliffe ha osservato che la comunità dell'intelligence statunitense "non conosce l'accuratezza di questa accusa o la misura in cui l'analisi dell'intelligence russa può riflettere un'esagerazione o una fabbricazione".

ECCO IL DOCUMENTO ESCLUSIVO