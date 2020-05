I 5 Stelle attaccano la Lombardia. Insorge il Cdx. Bagarre alla Camera

Tensione in aula alla Camera tra M5s e Lega, tanto che il presidente Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta. A innescare le polemiche l'intervento di Riccardo Ricciardi (M5s), che ha attaccato la Lombardia: "Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21mln per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini". Dai banchi della Lega si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s ("buffone"). Poi, quando alcuni parlamentari leghisti hanno iniziato a lasciare il proprio posto per scendere alla base dell'emiciclo, la zona da cui parlava Ricciardi, Fico li ha prima ripresi e poi ha sospeso la seduta.

Fase 2: Lega a M5s e Fico, inaccettabile speculare su morti - "Credo che la pagina vissuta pochi minuti fa in Aula sia uno dei momenti piu' bassi della storia repubblicana. Se ci si puo' rassegnare all'incompetenza, incapacita' e mancanza di umanita'", tuttavia "all'indifferenza per migliaia di morti, per il dramma che ha vissuto una parte importante del paese e' una cosa a cui non ci vogliamo e possiamo abituare ed e' suo dovere" far si' che cio' non accada e far si' "che non si possa speculare su migliaia di morti per difendere l'incapacita' di un governo sotto gli occhi di tutti gli italiani". Lo ha detto in Aula della Camera, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, rivolgendosi anche al presidente Fico, alla ripresa della seduta dopo l'informativa del premier Conte, seduta sospesa a lungo a causa delle proteste dei leghisti per le parole del pentastellato Ricciardi contro la sanita' della Lombardia.

Fase 2: Gelmini a Conte, intervenga su parole M5s su Lombardia - "Le parole del deputato M5s sono di una gravita' assoluta", esordisce in Aula della Camera la capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini, riferendosi alle accuse rivolte da Riccardo Ricciardi contro la sanita' lombarda. Quindi, rivolgendosi direttamente al premier Conte, seduto nei banchi del governo dopo aver terminato l'informativa sulla fase 2, dice: "Presidente lei e' il presidente del Consiglio di tutti gli italiani non del Movimento 5 stelle, e non puo' deludere l'altra meta' campo, non e' accettabile che si pronuncino in quest'Aula parole da querela senza che nulla accada". Gelmini chiede quindi a Conte di pronunciarsi stigmatizzando quanto detto dal pentastellato.



Coronavirus, Meloni a Conte: Parole Ricciardi sono strategia - Il premier Conte "è perfettamente consapevole di quanto siano sbagliate le parole pronunciate in quest'Aula" dal pentastellato Riccardo Ricciardi, "ma sono convinta che non si alzerà per prendere le distanze perchè M5s è il suo partito di maggioranza relativa e credo anche che quelle parole siano state concordate, è la strategia messa in atto dall'avvio dell'emergenza". Così la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo intervento in Aula alla Camera sulle dichiarazioni del premier Conte.Dl rilancio, Meloni: Surreale più soldi per monopattini che per disabili - "Nel dl rilancio ci sono più soldi per i monopattini che per disabili, è surreale. Ci sono scelte surreali anche su tema del turismo". Così la leader di FdI Giorgia Meloni in aula alla Camera dopo le dichiarazioni del premier Conte.



Conte, attacco M5S? Non leggo interventi e non istigo - "Ciascun parlamentare esprime le proprie opinioni. Non e' mai accaduto che a me fosse consegnato un intervento ma dire che io abbia condiviso o istigato, e' una cosa che si commenta da se'". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo all'ANSA, mentre lascia l'Aula della Camera, sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni, secondo la quale ci sarebbe stata una strategia precisa tra il premier e il M5S sull'attacco del deputato Riccardo Ricciardi contro la sanita' lombarda. Interpellato dai cronisti prima di entrare in Aula al Senato, il premier e' tornato sull'argomento. "Al contrario di quanto strumentalmente dichiarato chiaramente non e' che un parlamentare condivide anticipatamente il suo intervento con il premier. Sono opinioni espresse da lui. Credo che la Meloni abbia suggerito che io avessi condiviso o aizzato" ma l'intervento "non mi e' stato anticipato".