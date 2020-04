I sindaci calabresi: "No liberi tutti". Scontro con la presidente Santelli

"In questa citta' rimangono in vigore le disposizioni previste dal Dpcm". Cosi', in diretta Facebook, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata', in risposta all'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che prevede, tra l'altro, la ripresa delle attivita' di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto. "E' un'ordinanza illegittima - ha continuato - perche' le Regioni non possono adottare decisioni che ampliano quelle del Governo. Questa ordinanza e' illogica e pericolosa perche' da' l'impressione del 'tana libera tutti'. Piu' che un'ordinanza di questo tipo ci saremmo aspettati risposte sulla cassa integrazione, sulle terapie intensive, sul nuovo centro Covid regionale, sul perche' i nostri cittadini non possano rientrare nelle loro citta'".

Per Falcomata', "e' una mossa politica" che "vuole creare uno scontro con il governo nazionale e scarica sui sindaci la necessita' di dovere adottare contromisure". "Le istituzioni - ha aggiunto -, in particolare in questo momento, hanno il dovere di dialogare". Il primo cittadino reggino, pero', non e' l'unico in Calabria a intraprendere iniziative dopo le disposizioni regionali. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, infatti, ha gia' firmato un'ordinanza che "conferma, fino a domenica 3 maggio compresa, tutte le disposizioni in merito al contenimento del contagio da Covid-19. Resteranno pertanto chiusi - si legge in una nota -, anche in questo fine settimana, parchi e aree giochi, cimiteri e tutte le altre attivita' regolamentate, quindi anche bar e ristoranti, con l'ordinanza di proroga diramata ad aprile". Da Cosenza, invece, il sindaco Mario Occhiuto si e' detto "d'accordo nella sostanza con il provvedimento emanato dalla presidente Santelli".

"Permangono delle perplessita' - chiarisce poi Occhiuto - sulle modalita' del provvedimento che oggettivamente non da' la possibilita' agli esercenti di riaprire immediatamente adottando le cautele, in termini di sicurezza, necessarie e previste dalle disposizioni governative. Ecco perche' - aggiunge il sindaco cosentino - reputo necessario istituire un coordinamento tra la Regione e i Sindaci e i Comuni, sia perche' dall'oggi al domani non siamo in grado di applicare l'ordinanza regionale, sia per non generare confusione tra gli esercenti delle attivita' interessate dal provvedimento e tra gli stessi cittadini che, colti di sorpresa, non sanno esattamente come devono comportarsi, dovendosi orientare tra le disposizioni governative e l'ordinanza regionale che suggerisce di adottare comportamenti non in conformita' con le prime".

A seguito delle immediate polemiche sorte subito dopo la firma dell'ordinanza, intanto, la governatrice Santelli gia' nella tarda serata di ieri aveva pubblicato su Facebook un falso avviso di rinvio che da qualche ora circolava sul web, avvertendo: "Sta circolando questo documento falso #fakenews. Nessuna ordinanza e' stata ritirata".

CORONAVIRUS: SANTELLI "DA SINDACI MI ASPETTO PIÙ ATTENZIONE A CALABRIA" - "Ho sempre fatto norme molto restrittive ed e' proprio per questo si puo' restituire ai calabresi delle liberta' in piu', avendo fatto buon uso della nostra fiducia dei calabresi nel rispetto delle regole. Dai sindaci che mi hanno contestato mi aspetto piu' azioni rivolte alla Calabria che non dichiarazioni nei miei confronti". Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo a RaiNews24.