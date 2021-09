"I soldi del RdC fanno gola al Nord". Orlando si scopre ministro grillino

“Il reddito di cittadinanza va modificato e ci sono alcune cose che non funzionano, ma le ragioni per cui la destra sta facendo una campagna contro il reddito di cittadinanza è perché quei soldi fanno gola ad altri interessi in altre regioni italiane”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, parlando con i giornalisti a Lamezia Teme (Catanzaro), a margine di un incontro in vista delle elezioni regionali in Calabria. “Cancellare il reddito di cittadinanza senza prevedere altri strumenti – ha poi aggiunto Orlando - è un modo di spostare delle risorse dal Sud al Nord. Mi meraviglia che i candidati del centrodestra calabrese non si oppongono a questa impostazione, che rischia di penalizzare una regione che è già stata fortemente penalizzata nel corso di questi anni”.

Roma: Orlando, Calenda e' candidato della destra e della Lega - "Penso sia abbastanza evidente che a Roma la destra si sia resa conto di aver sbagliato il candidato e la Lega ha deciso di sostenere Calenda. E' poco interessante discutere se Calenda sia o meno di destra, e' piu' obiettivo riconoscere che Calenda oggi e' il candidato della destra e della Lega in particolare". Cosi' il Ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine di una iniziativa in Calabria.