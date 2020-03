Il Covid-19 fa tornare a galla le Sardine: "Emergenza anche nell'industria"

"Ci associamo al grido d'allarme arrivato dai sindacati di categoria per l'inaccettabile mancanza di misure di protezione dei lavoratori che lavorano in impianti complessi e che a tutt'oggi non sono garantiti nella loro incolumita'": le Sardine lanciano un appello in cui chiedono al governo di estendere i provvedimenti restrittivi mirati al contenimento della diffusione del coronavirus anche alle industrie.



"Perche' la stretta non e' stata impressa anche nel settore industriale? Pur comprendendo le necessita' di non fermare la produttivita' del Paese e di garantire la sicurezza di alcune tipologie di impianti - scrivono i quattro fondatori del Movimento - ci si chiede quali siano le misure atte a tutelare la salute degli operai e dei luoghi di lavoro nei quali operano. La tenuta economica del Paese, che determinate categorie di lavoratrici e lavoratori assicurano, non puo' gravare sulla salute loro e delle loro famiglie. In molte realta', non esiste un sistema adeguato di controlli ed esistono altresi' condizioni squilibrate di potere che determinano il ricatto occupazionale".



Secondo le Sardine, "mentre discutiamo della protezione di una intera comunita' nazionale non dovremmo dimenticare il rispetto verso chi in prima fila e sul fronte estremo della crisi cura, assiste, produce, in quello scambio di responsabilita' da cui nessuno dovrebbe sentirsi immune".