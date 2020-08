Il doppio mandato agita il M5S. Il voto su Rousseau diventa un caso

Il Movimento 5 Stelle si gioca il suo futuro. Come sempre con un click. Anzi, due. Dalle 12 di giovedì 13 agosto alle 12 di venerdì 14 agosto gli iscritti a Rousseau voteranno a livello nazionale su due quesiti, uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Se sulle alleanze i grillini hanno già sdoganato l'intesa con il Pd, da quella fallimentare in Umbria a quella in Liguria di settembre, il nodo politico è il vincolo del doppio mandato. Il voto online nasce dalla ricandidatura di Virginia Raggi che, però arriverebbe così al terzo mandato. I malumori nella base pentastellata si sono fatti sentire forti e infatti Vito Crimi ha scelto la strada della consultazione tra gli iscritti su Rousseau. Il tema è dirimente visto che se venisse tolto il vincolo del doppio mandato per i consiglieri comunali il passaggio ai deputati e ai senatori potrebbe essere automatico. E sono molti i big pentastellati che con il vincolo andrebbero a casa alle prossime elezioni, dai ministri Di Maio e Bonafede fino al capo politico Crimi passando per la Ruocco e la senatrice Taverna. Salvo, invece, Alessandro Di Battista.



Il fondatore Beppe Grillo si chiama fuori, apparentemente, e in un video sul suo blog afferma (come sempre sibillino e criptico): "E' già parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, sto in disparte, perché si dicono un sacco di cose e non voglio essere immischiato". A schierarsi contro la deroga al vincolo del doppio mandato è il viceministro al Mit Stefano Buffagni: "Ogni volta che deroghi ad una regola praticamente la cancelli, scrive su Facebook citando Gianroberto Casaleggio e postando una foto che lo ritrae insieme a Beppe Grillo. Crimi intanto cerca di gettare acqua sul fuoco e afferma: "Voglio essere chiaro: un eventuale cambiamento non è da intendersi come una deroga o passo indietro sui nostri principi (per noi la politica sarà sempre essere al servizio dei cittadini e del Paese e non per se stessi), ma il riconoscimento di una realtà di fatto, che può aiutarci a crescere, maturare e migliorarci. Abbiamo già approvato a larga maggioranza il concetto di 'mandato zero' che ha però mostrato, nella sua concreta applicazione, delle criticità dovute alla complessità". Il 'mandato zero' sarebbe l'escamotage per consentire, di fatto, il terzo mandato, prima ai consiglieri comunali, poi alla Raggi e un domani, forse, anche ai parlamentari.

LA VOTAZIONE SU ROUSSEAU M5S, da domani voto su modifica mandato zero e alleanze amministrative - Dalle ore 12 di giovedì 13 agosto 2020 alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, gli iscritti a Rousseau voteranno a livello nazionale su due quesiti, uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. Questo il testo dei due quesiti sui quali gli iscritti da almeno sei mesi voteranno sulla piattaforma Rousseau: 'Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio?'; 'Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di valutare,sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali?'. Gli iscritti dovranno essere in possesso di documento certificato come da Statuto, precisa il blog. La modifica si è resa necessaria per consentire a Virginia Raggi di candidarsi sindaco a Roma per il secondo mandato.