"Il Generale Vannacci va recuperato. Gente come lui se contano poche..."

Caso Vannacci, intervento per Affaritaliani.it di Fabrizio Cicchitto, presidente di ReL Riformismo e Libertà



Francamente sulla vicenda riguardante il libro del generale Vannacci e i provvedimenti presi contro di lui dal ministero della Difesa e dalle gerarchie dell’esercito, abbiamo grande difficoltà ad assumere una posizione netta. Partiamo da una valutazione della persona. Su questo terreno nulla e’ scritto in anticipo neanche per quello che riguarda i generali. Esistono Generali come ad esempio il generale Marciano Petraus che uniscono pensiero ed azione nel senso che sono degli esperti pensatori di Geo-politica e poi di conseguenza degli operatori sul campo. Non e’ il caso del generale Vannacci che, stando alle esperienze del passato, e’ uno straordinario operativo sul terreno del comando e anche dell’azione.



Non altrettanto sul piano teorico. Però bisogna tener presente che di operativi di questo livello non se ne formano e non se ne affermano con facilità molto, anzi di gente del genere se ne contano al massimo sulle dita di una mano.