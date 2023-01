Il governo nega 1.800 euro a una mamma vedova con cinque figli. Il caso choc

Assegno unico 2023, discriminate vedove e vedovi



Niente da fare. Iniziano ad arrivare i pagamenti dell'assegno unico per il mese di gennaio e la gravissima e ingiustificata discriminazione verso le famiglie monogenitoriali, in particolare (ma non solo) vedove e vedovi con figli continua. Trenta euro in meno al mese a figlio perché l'altro genitore non lavora, anche se non lavora perché è morto!

Qualcosa che sembra incredibile, ma è vero. Facciamo un caso limite. A una mamma con cinque figli che resta improvvisamente vedova lo Stato italiano, il governo di Centrodestra, nega 1.800 euro all'anno (che sarebbero certamente utilissimi per andare avanti). La maggioranza di Centrodestra sa tutto ma finora non ha fatto niente. Zero totale.