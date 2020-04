Il ministro D'Incà incontra il Centrodestra: "Accoglieremo le vostre proposte"

D'Inca', pronti accogliere proposte opposizione - "L'incontro con le opposizioni e' terminato. Ci sara' un nuovo incontro domani. Ci siamo confrontati in maniera proficua sia sugli emendamenti al decreto marzo sia sui contenuti del decreto aprile. Domani ci sara' un incontro decisivo per capire come continuera' la collaborazione. Da parte del governo vi e' tutta la volonta' di accogliere le indicazioni delle opposizioni". Lo dichiara il ministro Federico D'Inca' al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'opposizione sul dl Cura Italia.

Dl Cura Italia: Lega, ringraziamo Governo per apertura, ora fatti e tempi certi - 'Ringraziamo D'Inca' per aver espresso la totale apertura del Governo nei confronti dell'opposizione. Apprezziamo il gesto, continuiamo a garantire la nostra presenza e collaborazione concreta. Per ora abbiamo ascoltato tante belle parole, ma noi e gli italiani aspettiamo fatti concreti, tempi certi, garanzie per le partite Iva, soldi veri e non mance ai sindaci, cassa integrazione immediata, stop automatico dei mutui, linee di credito garantite dallo Stato per le aziende, sospensione delle bollette, interventi sugli affitti". Cosi' i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari e il cordinatore del team economico Alberto Bagnai che hanno partecipato alla riunione con il Governo. "Altrimenti - si legge in una nota - sara' un disastro. Manca pero' ancora un'indicazione sull'entita' degli interventi. Non vorremmo che questa indecisione fosse legata al risultato di trattative europee di cui non vogliamo piu' sentir parlare, come quella sul Mes. Per noi e' un capitolo chiuso, che non si parli piu' di Mes'.

CORONAVIRUS: GELMINI, AL GOVERNO PACCHETTO FI, APERTURE MA ASPETTIAMO I FATTI - “Al governo abbiamo portato le proposte di Forza Italia per aiutare un Paese violentemente colpito dall’emergenza Coronavirus. Un pacchetto da 100miliardi per supportare un’economia in forte difficoltà.Subito liquidità per le imprese; stop a mutui, affitti, tasse e bollette per le aziende e per i cittadini in difficoltà. Aiuti concreti agli autonomi, alle partite Iva, ai liberi professionisti, ai lavoratori stagionali. Un occhio di riguardo per il settore del turismo; la reintroduzione dei voucher per l’agricoltura.Dal governo sono arrivate aperture, ma adesso aspettiamo i fatti. La drammatica situazione ci impone un cambio di passo per dare risposte tempestive ai bisogni di tanti italiani”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.