Il New York Times elogia l'Italia. Sul Covid-19 è un "modello globale"

La buona gestione dell'emergenza coronavirus ha portato l'Italia dall'essere un 'paria' globale a modello per il resto del mondo. Lo sottolinea il New York Times che torna sul 'caso Italia'. "Dopo un inizio con qualche inciampo, l'Italia ha consolidato e mantenuto i frutti di un duro lockdown nazionale attraverso un mix di vigilanza e competenze mediche dolorosamente acquisite", scrive il corrispondente dalla Capitale Jason Horowitz. L'articolo elogia gli sforzi fatti dal governo, "guidato da comitati scientifici e tecnici", mentre "medici locali, ospedali e funzionari sanitari raccolgono ogni giorno piu' di 20 indicatori sul virus e li inviano alle autorita' regionali, che li inoltrano poi all'Istituto Superiore di Sanita'". Un modello che ha consentito all'Italia di avere "una radiografia settimanale della salute del Paese su cui si basano le decisioni politiche", consentendo di mettersi alle spalle "il panico" e il rischio "collasso" verso cui si stava scivolando nel mese di marzo.

L'estensione dello stato di emergenza al 15 ottobre, prosegue il quotidiano americano, consentira' al governo di "mantenere le restrizioni in vigore e di rispondere rapidamente - anche con lockdown - a eventuali nuovi focolai. Il governo ha gia' imposto restrizioni di viaggio a piu' di una dozzina di Paesi verso l'Italia, visto che ora e' l'importazione del virus da altri Paesi la piu' grande paura del governo". L'Italia pero' paga un alto prezzo per le sue scelte, per quanto si siano dimostrate efficaci per il contenimento del virus: "Non c'e' dubbio il lockdown sia stato economicamente costoso. Per tre mesi sono stati ordinati la chiusura di esercizi commerciali e ristoranti, la circolazione e' stata molto limitata - anche tra regioni, citta' e strade - e il turismo si e' fermato. Si prevede che quest'anno l'Italia perdera' circa il 10% del suo prodotto interno lordo", ricorda il New York Times. Ma a un certo punto, mentre il virus minacciava di diffondersi in modo incontrollato, "i funzionari italiani hanno deciso di anteporre la vita all'economia". Scelta che il quotidiano ricorda con le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "La salute del popolo italiano viene e verra' sempre prima di tutto".