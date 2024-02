Il Piano Mattei non scalda gli italiani. Business? Priorità sono gli sbarchi

Radar Swg: clicca sulla gallery per consultare il sondaggio integrale. Le tabelle



Poco ottimismo tra gli italiani sulle prospettive dei paesi africani: si prevede uno sviluppo a macchia di leopardo. E' quanto emerge dal Radar Swg dopo la presentazione del Piano Mattei da parte della premier Giorgia Meloni e del governo nei giorni scorsi.

Investire in Africa? Più che a opportunità di business gli italiani pensano alla prevenzione di flussi migratori.





Le priorità d’intervento per l’Italia in Africa riguardano soprattutto investimenti in formazione e stimoli a partnership economiche.





Mercato africano ritenuto sempre più interessante, ma sugli investimenti occorre porre delle condizioni. La percentuale di italiani che ritiene che l'Africa possa essere un mercato interessante è nettamente cresciuta quest'anno rispetto al 2022 e al 2021, ma, come detto, a patto di porre delle condizioni.