Il ritratto al vetriolo del Foglio su Minenna. “Napoleone dei nostri tempi”

Il ritratto al vetriolo de Il Foglio sull'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna

Un ritratto fatto tutt’altro che con i guanti di velluto, quello fatto dal quotidiano Il Foglio su Marcello Minenna, direttore, anzi ex direttore, dell’Agenzia delle Dogane, visto che la sua poltrona è appena saltata. Simbolo del M5s e “ultimo vero grillino, sopravvissuto nei gangli dello Stato e ieri non riconfermato dal nuovo ingrato governo, il solo contemporaneo che ci ha sempre fatto venire in mente Napoleone e che ci induceva, ogni volta che ci accadeva di sentirne parlare, a recitare sommessamente il 5 maggio: ‘Di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno’”.

Viene descritto “felpato come una moquette, assumeva videomaker per farsi riprendere in azione. Elastico come Yury Chechi, si mostrava a torso nudo nel corso di riunioni durante le quali faceva anche le flessioni. E poiché la modestia gli ha sempre aderito come una muta sub, compilava un “libro blu” in cui definiva “eccellenti” i suoi stessi risultati operativi, dunque componeva personalmente pure “l’inno dell’Agenzia”: una marcetta che faceva suonare controllando che anche i generali dei Carabinieri si mettessero sugli attenti”.

L'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna

"si racconta ..."

Il giornalista Salvatore Merlo così continua: “Quest’uomo si racconta (nel senso che lo dice lui) ‘allievo di Ciampi’ e ‘docente alla London School of Economics’, faceva montare nei suoi uffici dei loghi in marmo in stile Ramsete II, allestiva sale vip, utilizzava le “modeste” automobili sequestrate ai narcotrafficanti (quattro, per la precisione), tra cui una Audi A7 con motore Lamborghini da 570 cavalli”. E rivela il curioso aneddoto: “Una macchinetta frugale che però, a un certo punto, aveva provocato un lieve malinteso con la Polizia che lo fermò con le armi spianate mentre sfrecciava sulla A1 in groppa ai 570 cavalli, all’altezza di Cassino. Pensavano fosse la mafia russa. Invece era Minenna”.

“E quando ci ricapita un altro così? – affonda il Foglio – Generoso e disinteressato, aveva assunto il fratello di Nina Monti, la collaboratrice di Beppe Grillo, e aveva affidato una task force “anti Covid” a una delle migliori amiche della sua amica Carla Ruocco (7 mila euro al mese), un medico specializzato in... chirurgia estetica”.