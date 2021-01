Il senatore Vitali: "Resto nel Cdx". Su Affaritaliani un altro no al governo

"L'ho detto in diverse occasioni, non posso sostenere un governo che ha come ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Nulla di personale nei confronti dell'onorevole Bonafede, ma abbiamo due concezioni sulla giustizia completamente diverse e non posso contraddire né la mia storia personale né la mia attività parlamentare". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore Luigi Vitali, ex coordinatore di Forza Italia in Puglia, dopo che secondo gli ultimi rumor potrebbe appoggiare il governo Conte. "Sono rimasto e rimango nel Centrodestra, anche se ritengo che in questo momento le elezioni non sarebbero la soluzione migliore, sia per rispetto dei cittadini sia perché l'attuale maggioranza dovrebbe assumersi fino in fondo le proprie responsabilità". Se non ci fosse Bonafede come ministro della giustizia potrebbe votare la fiducia a Conte? "Non basta che cambi il ministro", spiega Vitali. "Il ministro è il portavoce della politica della maggioranza, serve un cambiamento radicale sulla prescrizione infinita, serve una depenalizzazione, bisogna dare dignità alla magistratura onoraria e pensare ai poliziotti penitenziari. Tante cose devono cambiare, insomma". Beh, messa così con i 5 Stelle al governo mi sembra impossibile un suo sostegno all'esecutivo... "Ecco, la risposta l'ha data lei", conclude Vitali.