Incontro tra Mattarella e il governo."Risposte rapide sull'uso fondi europei"

Un incontro al Colle in vista del Consiglio europeo di domani. Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, degli Esteri, Luigi Di Maio, degli Affari europei, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario Roberto Fraccaro.

Durante l'incontro Mattarella ha espresso la sua soddisfazione per i passi fatti dal governo. Le posizioni iniziali dell'Italia sugli aiuti per i singoli Paesi per la crisi legata all'emergenza coronavirus sono oggi, ha detto il presidente della Repubblica, "patrimonio comune dell'Europa", anche se c'è la consapevolezza delle residue difficoltà che vanno ancora superate in sede di negoziato.

Domani il Consiglio europeo proseguirà la discussione del Recovery plan e del quadro finanziario pluriennale 2021-27.

Ma l'incontro tra il presidente Mattarella e il governo scuscita le proteste della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ma come? La riunione del consiglio europeo non era 'solo un incontro informale' e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge? Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato", ha detto Meloni commentando la decisione di Giuseppe Conte di tenere, ieri mattina, un'informativa alle Camere, e non comunicazioni con successivo voto, in vista del consiglio europeo.

"Per quanto tempo pensa il governo - ha proseguito l'esponente di Fdi - di continuare a calpestare il Parlamento e impedire all'opposizione di esprimersi nei modi e nei luoghi previsti dalla legge e dalla Costituzione? Quale sarà il prossimo passo del governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito Dpcm?".