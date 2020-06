Inps, Tridico nel mirino del Pd. Marcucci: "Chi sbaglia paga, anche lui"

Inps: Marcucci, su cig chi sbaglia deve pagare, anche Tridico - "Se qualcuno sta sbagliando all'Inps sulle casse integrazioni dovra' pagare. Valutazione che riguarda naturalmente anche il presidente Tridico". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ai micorofoni del Tg4.

Ue: Marcucci (Pd), Mes opportunita' da non escludere a priori - "Il Mes e' un'opportunita' per il Paese perche' e' un prestito a tassi negativi. Anche noi chiediamo che sia il Parlamento a valutare. L'importante adesso e' che non sia escluso a priori". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, ai microfoni del Tg4.