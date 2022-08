Italia Sovrana e Popolare in campo alle elezioni: "Draghi nostro nemico"

Depositato il simbolo al Viminale di Italia Sovrana e Popolare



Marco Rizzo, Antonio Ingroia ed Emanuele Dessi' hanno depositato al Viminale il contrassegno elettorale della lista' Italia Sovrana e Popolare'. "Vogliamo un'Italia sovrana e popolare, come dice il nostro simbolo. Il capo politico e' Giovanna Colone, una lavoratrice della scuola che e' stata sospesa per la vicenda del vaccino. Abbiamo voluto impersonificare quello che noi vogliamo rappresentare: una del popolo che ha sofferto", ha detto Rizzo.



Toscano ha invece assicurato che completeranno "a breve la raccolta firme. C'e' un entusiasmo incredibile. Possiamo contare sul sostegno di tantissima gente che in tutta Italia ha preso d'assalto i nostri banchetti", annunciando che "tutti e quattro" i presenti al Viminale "saranno candidati". Dessi' infatti si presentera' al Senato, mentre Rizzo, Ingroia e Toscano alla Camera. Perche' votare Italia Sovrana e Popolare e non Italexit? "Paragone - dice Toscano - ha sempre espresso una posizione atlantista, non ho mai sentito da lui esprimere la necessita' di aprire una stagione multipolare. Il nostro nemico comunque - ha ribadito il presidente di Italia sovrana - e' Draghi e il sistema che ha chiuso gli italiani in casa".