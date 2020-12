Italia Viva accantona il rimpasto. "Necessario utilizzare i soldi del Mes"

Italia Viva "esclude ogni richiesta di rimpasto alla luce delle parole di ieri del Premier". Cosi' in un comunicato diffuso dopo la riunione della cabina di regia del partito, presieduta da Ettore Rosato e Teresa Bellanova.



Nella nota si fa riferimento, in particolare, all'emergenza Covid e, oltre ad esprimere "dolore per la grave situazione italiana, tra le peggiori al mondo per numero di morti, si ribadisce con forza la necessita' di organizzare la distribuzione del vaccino come altri Paesi europei stanno gia' facendo". Si evidenzia quindi la "necessita' di utilizzare i denari del Mes per affrontare l'emergenza sanitaria". Mentre si sottolinea "solo chi non ha mai visto un ospedale puo' dire che il Mes non serve".



Iv auspica, inoltre, "grande attenzione al disagio e alle difficolta' in cui versano ormai da mesi le famiglie e le imprese" e si "invita il Governo a proseguire sulla strada dell'europeismo evitando ogni rischio di ritorno populista sia sulla riforma del Mes che sul Recovery Plan". La nota conclude annunciando che "Italia Viva continuera' con impegno a mettere al centro le esigenze e i bisogni degli italiani, non le polemiche interne dei partiti della coalizione".