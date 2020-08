La galera, niente scuse, per i politici furbetti del bonus!

Spuntano come funghi i nomi di coloro, soprattutto politici, che hanno richiesto il bonus di 600 euro, destinato unicamente a che vive in stato di difficoltà a causa del coronavirus.

Furbetti, ma non solo: li definirei delinquenti e speculatori. Tra essi, onorevoli, consiglieri regionali e comunali, sindaci - chi più ne ha più ne metta - tutte persone che, certo, non vivono in difficoltà economica.

La colpa è anche di chi ha concesso loro il bonus, in quanto avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli, vedi Inps o Agenzia delle Entrate. Ma basta un buon commercialista e qualche amico seduto sulla sedia giusta ed ecco che, negli Uffici Statali, si verifica che chi vede diventa cieco, chi è sano diventa malato e chi è ricco diventa povero.

È poi ci sono quelli come me, i tartassati dall'Agenzia delle Entrate a cui non viene fatta nessuna proroga e nessuno sconto, costretti a pagare tutto, altrimenti ad essi vengono pignorati anche i lacci delle scarpe.

E, allora, paghiamo, prima di trovarci senza più un soldo in banca per la discutibile politica dello Stato.

Una classe politica, la nostra, una parte, per fortuna, che dimostra di essere attaccata al potere e ai soldi, che si prende gioco dei cittadini che la votano, deridendoli ed umiliandoli, nonché raggirandoli anche di fronte a drammi epocali, come quello che stiamo vivendo. Che orrore!

E poi si mette in galera chi ruba un pezzo di formaggio al supermercato e si marchia a vita chi non paga due rate del mutuo.

Accaparrarsi 600 miseri euro solo perché si ha un bravo commercialista che fa i giochi di prestigio e non riuscire a farli pervenire a chi ne ha davvero bisogno la dice lunga sulla serietà di un Paese, il nostro, che dimostra, ancora una volta, che da Nord a Sud, l'onestà è solo una bella parola.

Questi pochi soldi destinati a chi vive il dramma della miseria, sono soldi dei cittadini ed anche di chi è morto soffocato in rianimazione. Vergogna, vergogna, vergogna!

La galera e subito per queste "persone" che, alla fine, vuoi vedere, verranno giustificate, con l'utilizzo di strane logiche, anch'esse frutto di menti disoneste e su di noi, poveri e modesti cittadini, si abbatterà la mano dura dell'Agenzia delle Entrate. Questa è la dura legge della vita? Non esiste giustizia?