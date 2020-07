"La Liguria pronta a entrare in Aspi". Concessioni, l'annuncio di Toti

“Il tema è con quali regole mettiamo in sicurezza le nostre autostrade e come verranno gestite in futuro le concessioni. E’ un tema di regole, di capacità organizzative e di lavori da fare. Non è questione di azionariato. Ci sono regioni che gestiscono le concessioni. Siamo pronti a farlo come regione Liguria. Il problema è certamente quello dei concessionari che non hanno fatto quello che dovevano, ma la stessa faccia del problema è un ministero delle infrastrutture che non ha controllato nulla negli ultimi 20 anni.” Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria questa mattina a Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta e Gianluca Semprini.

Cantieri autostrade: Toti, Liguria chiedera' i danni - Per i disagi autostradali in Liguria "la quantificazione del danno occorrera' farla attraverso gli strumenti del Diritto Civile, certamente avvieremo il percorso per chiedere i danni". Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una visita della leader di FdI Giorgia Meloni ai cantieri del nuovo ponte. Toti annuncia che la Regione Liguria "avviera' altri provvedimenti per farsi ascoltare da un Governo che non parla con le istituzioni della Regione". "Saremo in buona compagnia visto che al Mit stanno chiedendo i danni gli autotrasportatori, i terminalisti, gli armatori, gli albergatori, i balneari, i ristoratori, credo che saranno udienze piuttosto affollate, mi sembra surreale che in questa situazione io non riceva una comunicazione formale dal Governo da almeno quattro settimane", commenta.

Aspi: Toti, Governo spara titoli e non fa nulla - "E' due anni che si parla di revoca delle concessioni, e' due anni che devono essere riscritte le concessioni, e' due anni che il Governo non prende una decisione, mentre i liguri, le aziende e i turisti vivono il problema sulla loro pelle ancora oggi". Lo denuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine di una visita della leader di FdI Giorgia Meloni ai cantieri del nuovo ponte. "Mi chiedo se da parte del Governo non c'e' un minimo di pudore a continuare a urlare titoli sui giornali senza aver preparato nulla", aggiunge.