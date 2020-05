"La Puglia anticipa sempre il governo. Boccia tira la volata a Emiliano"

"Gli assistenti civici annunciati ieri con inspiegabile soddisfazione dal ministro Boccia e dal sindaco De Caro sono lavoratori socialmente inutili, anzi dannosi: per la collettivita', per essi stessi e, a quanto si legge, per il governo. Dannosi per la collettivita' perche' dopo mesi di confinamento a casa i cittadini non meritano forme di controllo sociale svolte da soggetti non adeguatamente formati. Dannosi per gli stessi assistenti civici perche' e' evidente la mancanza della necessaria autorevolezza per queste figure. Dubbi che evidentemente sono condivisi anche dalla maggioranza e da altri ministri. Boccia e De Caro sono sempre in tempo a ripensarci, ma restera' comunque agli atti una delle proposte piu' insensate e sconclusionate di un governo sconclusionato". Cosi' Mauro D'Attis, deputato e coordinatore di Forza Italia in Puglia. "Boccia ha l'ansia da campagna elettorale regionale per favorire il suo candidato Emiliano, assieme al quale ha prodotto ordinanze regionali che anticipavano semplicemente di qualche ora le decisioni del governo nazionale. Non contento ora Boccia cerca di ritagliarsi ulteriore visibilita' inventandosi un reclutamento di 'guardie anti-contagio': i pugliesi e gli italiani non meritano di essere trattati da irresponsabili", conclude D'Attis.