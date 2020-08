Le Figaro dedica la prima pagina a Conte, "esce rafforzato dalla crisi"

"Covid, rilancio: in Italia Conte esce rafforzato dalla crisi": questo il titolo del quotidiano Le Figaro che oggi, 3 agosto, dedica la prima pagina al premier Giuseppe Conte e ai risultati ottenuti in Italia e in Europa. "Dopo aver condotto il Paese nella battaglia contro il virus e ottenuto la parte più cospicua degli aiuti europei il presidente del consiglio ha infine rafforzato la sua base politica", prosegue il giornale secondo cui "l'Italia di Conte si rialza". "L'inaugurazione del Ponte di Genova - sintetizza Le Figaro - segna il ritorno della speranza nel Paese che è riuscito a mettere sotto controllo il virus e ottenere un aiuto europeo"