Le suppletive di Siena sono un caso. Polemiche per Letta senza simbolo Pd

"Alle suppletive si fa cosi: siamo per un centro sinistra unito e plurale. Se avessimo presentato il simbolo del partito sarebbe stata esclusa una fascia dell'elettorato. Il simbolo avrebbe rappresentato un elemento di chiusura, ma qui siamo di fronte a un collegio uninominale e ogni voto conta. Quindi dobbiamo guardare a tutti quegli elettori che vedono in Enrico Letta il profilo giusto per il territorio, ma non fanno parte del nostro partito". Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd a Siena, spiega cosi' la decisione del simbolo, senza quello del Pd, con cui Enrico Letta andra' alle suppletive di ottobre per il seggio della Camera dei deputati lasciato libero da Pier Carlo Padoan nel collegio 12 Toscana. Una scelta - una sfera rossa con scritto 'con Enrico Letta' - che ha fatto rumore e prestato il fianco alle critiche degli avversari del segretario dem.

Ora bisognera' vedere se oltre ai voti del Pd Letta riuscira' ad avere quelli di un'area di centro sinistra dove non mancano critiche all'operato del Pd negli ultimi anni, a partire dalla vicenda Mps: il cui futuro e' il tema centrale della campagna elettorale. "In ogni caso - sottolinea Valenti - in questa campagna elettorale c'e' un'aria assolutamente positiva in tutte le nostre iniziative". Letta dovra' vedersela con altri tre avversari. Il piu' forte e' il candidato di tutto centro destra quello governativo (lunedi' 6 settembre dovrebbe tornare a Siena Matteo Salvini) e quello all'opposizione, l'imprenditore del settore del vino Tommaso Marrocchesi Marzi sulla scelta del simbolo non le manda a dire a Letta, con il quale spera di confrontarsi in un incontro pubblico. "Dal momento che con questa operazione di marketing del cambio del simbolo Letta e il Pd dimostrano all'elettorato vergognarsi di essere del Pd, invito Letta ad essere coerente e dare fin da ora le dimissioni da segretario del partito. In questo modo evitera' di prendere in giro l'elettorato".

Nel dibattito sulla scelta dei simbolo interviene con un post su Facebook Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana: "E' una scelta giusta perche', come sostengono gli amici senesi, senza il simbolo del Pd ci si rivolge a un popolo piu' ampio. Scrivono che la socialdemocrazia tedesca abbia iniziato a riprendersi quando i pubblicitari hanno deciso di dare nei manifesti ampio spazio al classico rosso della grande tradizione di quel partito. Anche nel simbolo con cui Letta si presenta a Siena c'e' il suo nome in bianco su un grande cerchio rosso". Rossi ricorda come in anni passati la provincia di Siena era "la piu' rossa d'Italia. Scegliere di parlare a quel cuore e' consono a un partito che, come dice lo stesso Letta, deve essere piu' di sinistra". Gli altri due candidati al seggio sono Elena Golini per Potere al popolo, 50 anni, senese, operatrice sociosanitaria, una esperienza di lavoro alla Whirpool di Siena, e Mauro Aurigi per Italexit, 81 anni, in passato nel Partito comunista, piu' di recente nei 5 Stelle, da sempre molto critico su Mps, in particolare sull'acquisizione di Banca Antonveneta. Occorre vedere che tipo di elettorato riusciranno ad attrarre e quanti voti riusciranno a prendere. Potere al popolo gli scontenti dell'area della sinistra, Italexit i critici di destra e di sinistra, in particolare sulla gestione della banca, ma anche sulla gestione del Covid.