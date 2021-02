Lectio magistralis di Conte ai suoi studenti: segui la diretta video su Affari

In occasione del suo rientro all'Università degli Studi di Firenze dopo la conclusione dell'aspettativa, il professor Giuseppe Conte, sta tenendo una lezione per gli studenti di Giurisprudenza in diretta video streaming. La lectio magistralis si intitola 'Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia'. "Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina". Così, senza mascherina "data la distanza notevole", l'ex premier ha iniziato la sua lectio nell'aula magna dell'ateneo fiorentino. "E' una lezione che dedico a tutti gli studenti con l'auspicio che possiate affinare e approfondire i vostri progetti di vita", ha detto Conte.