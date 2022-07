Lega pronta a uscire dal governo. Stop a Ius Scholae e cannabis o strappo

Il Carroccio non potrebbe mai restare in una maggioranza che approva provvedimenti che sono fumo negli occhi per gli elettori di destra



La Lega è pronta a uscire dal governo Draghi se Pd e M5S non si fermeranno in Parlamento sullo Ius Scholae e la legalizzazione della cannabis. “Se la sinistra insiste con droga libera, la cittadinanza facile e il ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Ora basta. Le emergenze sono aumento di stipendi e pensioni, sono il lavoro e il taglio delle tasse, sono l’autonomia e la lotta all’immigrazione clandestina. Non altro”. Così Matteo Salvini si è rivolto a consiglieri e assessori della Lega in regione Lombardia, parole accolte da un lungo applauso. Fonti del partito spiegano che il Carroccio non potrebbe mai restare in una maggioranza che approva provvedimenti che sono fumo negli occhi per gli elettori di destra.