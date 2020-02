Lega, Giorgetti ha 'corretto' Salvini. Coronavirus, la polemica non paga

Il passo tra le accuse al governo "incapace" e la telefonata al premier per presentare le proposte economiche della Lega non è breve. È lungo. Anzi, lunghissimo. Fatto sta che negli due giorni Matteo Salvini ha compiuto una netta virata sull'emergenza del coronavirus. Quasi un'inversione a 360 gradi. Anche sull'infelice uscita di Giuseppe Conte contro la sanità della Regione Lombardia con la minaccia di togliere i poteri ai Governatori - errore ricosciuto anche nel Pd - il leader del Carroccio non ha affondato il colpo.

Alla base del cambiamento di toni e di atteggiamento nei confronti dell'esecutivo - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ci sarebbe Giancarlo Giorgetti. Il numero due della Lega sarebbe intervenuto in maniera decisa sul Capitano invitandolo a mettere da parte le polemiche sul coronavirus con il governo e il presidente del Consiglio. Un po' sulla linea di quanto sta facendo Giorgia Meloni dall'inizio della crisi.

Oltre a una questione di opportunità (mai polemizzare nelle emergenze nazionali), dietro la svolta leghista, ci sarebbe una chiacchierata tra l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e la sondaggista Alessandra Ghisleri. L'esperta di numeri avrebbe spiegato al vicesegretario della Lega che la linea della polemica non paga. La gente ha paura e vuole unità. E infatti l'ultimo sondaggio Swg di lunedì 24 febbraio ha visto il Carroccio in calo dell'1,1% rispetto alla settimana precedente e la rilevazione Ixé per RaiTre ha segnalato che il livello di consenso per il governo è addirittura al 73%. Da qui il nuovo Salvini in versione moderata che telefonata a Conte e si dice pronto a collaborare per superare l'emergenza del coronavirus.