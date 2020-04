Lega, il default dell'Italia (a sua insaputa), ma per Salvini conta solo Chigi

Che senso ha questa Europa che non evolve e che in occasioni di emergenza, come quella attuale dell'epidemia di Covid-19, non decide rapidamente all’unisono?, è sempre stato il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini che ieri però all’Europarlamento in sessione plenaria, di fronte a un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi a una risoluzione per affrontare la crisi economica generata dal Coronavirus, ha votato nein. Come i vituperati tedeschi e olandesi la scorsa settimana all'Eurogruppo.

Lo scopo dei Verdi era quello di chiedere la creazione e l'introduzione nel pacchetto Ue dei Coronabond, condividendo il debito futuro degli Stati membri, quindi un chiaro posso in avanti dall’unione monetaria verso l’unione fiscale attraverso la mutualizzazione (con eurobond ad hoc anche se solo relativi all’urgenza Covid).

Si è opposta anche Forza Italia (dov’è finito l’europeismo dei berlusconiani?) e la renziana Italia Viva (questo sembra uno strano ma vero) che si è astenuta. Le delegazioni della Lega e degli azzurri al Parlamento europeo sono state decisive per l'esito della votazione (l'emendamento è stato bocciato).

E dire che non caricare oltremisura di emissioni nazionali il debito pubblico italiano che rischia come previsto mercoledì dal Fmi nel suo Fiscal Monitor di esplodere oltre il 155% del Pil è la grande emergenza, assieme a quella sanitaria, del Paese (vedere il lavoro, gra acquisti e annunci, sui Btp che sta facendo la Bce dal varo del Pandemic Emergency Purchase Programme del 18 marzo). Oltre che dell’Eurozona. E che dovrebbe preoccupare tutti gli italiani. Indistintamente dal colore politico.

Eppure, Salvini in madrepatria continua ad attaccare strumentalmente il Governo sul Mes che, con condizionalità sospesa per spese sanitarie dirette e indirette (formula dalle maglie larghe per inserire anche, come ha sottolineato anche il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, tutti i costi economici conseguenti al lockdown, quindi per esempio anche gli aiuti al turismo tanto cari, nelle ultime 24 ore, al Carroccio) staccherebbe per l’Italia un assegno pronta cassa da circa 36 miliardi di euro (lo sa anche il premier Giuseppe Conte, che invece deve gestire la patata bollente Mes in casa dei dogmatici grillini).

Ma per il Capitano, in crollo verticale di 10 punti nei sondaggi, il no ai Coronabond che consentirebbe all’Italia di prendere due piccioni con una fava (ridurre i timori sulla sostenibilità futura del debito monstre tricolore che porta il Paese a un passo dal default e far fare un passo in avanti al progetto Ue) viene sacrificato sull’altare della lotta politica autoreferenziale dalla breve veduta.

Ma si sa, l’importante per il politico ex padano è mandare a casa il Governo, indipendentemente da quello che Chigi propone (senza entrare nel merito - e il momento lo richiederebbe come anche invocato dal Quirinale - della bontà delle scelte che indipendentemente dalla paternità partitica risolverebbe i problemi). Insomma, ancora una volta la logica che ha ispirato le imbarazzanti e confuse capriole di Salvini sulla chiusura-riapertura delle attività economiche nel Paese degli ultimi 50 giorni. Giravolte dettate da una mancanza di chiara visione politica che ogni leader dovrebbe avere (è un prerequisito).

Che il Cuore Immacolato di Maria gli faccia ritrovare il senno, volutamente, perduto sulla via di Damasco.

@andreadeugeni