Lega, la procura ha chiesto l'archiviazione per Luca Morisi

Salvini: "Con archiviazione aspetto le scuse"

La Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta aperta sull'ex responsabile dei social della Lega, Luca Morisi. Le accuse a carico dell'ideatore della 'Bestia' erano cessione e detenzione di stupefacenti a due ragazzi conosciuti su un sito di incontri che avevano trascorso la notte a casa sua. A confermarlo a LaPresse sono fonti legali. Il pm avrebbe depositato la richiesta al gip, che ora dovrà decidere se archiviare o meno il fascicolo.

Caso Morisi: chiesta archiviazione anche per ragazzo romeno - Nell'inchiesta sulla vicenda di Luca Morisi la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione, oltre che per l'ex guru della Lega, anche il secondo indagato, uno dei due romeni ventenni con i quali era stato combinato l'appuntamento per il festino a base di sesso e droga. Lo si apprende da fonti della Procura scaligera. Anche nel caso del giovane, indagato per cessione della cosiddetta droga dello stupro, il pm ha valutato per l'archiviazione la particolare tenuita' del fatto. Nessuna accusa era stata mossa invece al secondo ragazzo. Nonostante non comparisse nel fascicolo di indagine, il magistrato ha valutato anche l'ipotesi - uscita nella ricostruzioni di stampa - di una possibile estorsione di denaro dei due verso Morisi, che non ha trovato alcun fondamento.

Caso Morisi: Salvini, con archiviazione aspetto le scuse - "Poco fa e' stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca Morisi, aspetto le scuse dei giornalisti che hanno riempito di fango le pagine dei giornali per giorni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Atreju.