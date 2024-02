Lega polveriera, la reprimenda di Fontana a Ostellari: "Ci vuole rispetto"

Ostellari sbaglia pareri in Aula. Ira Fontana,

"Invito il governo ad avere più rispetto per i lavori del Parlamento". A dirlo, nell'Aula di Montecitorio è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, rivolgendosi al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che aveva chiesto più tempo per dare il parere sulle mozioni per la libertà di stampa costringendo a sospendere la seduta già una volta. Tensione tutta interna alla Lega vista la provenienza dei due profili, anche se Fontana rivolge l'invito formale a portare rispetto al governo.

In più, come riconosciuto dallo stesso Ostellari, i pareri dati alle prime due mozioni "erano sbagliati" per il "sopvrapporsi di testi in uno stesso fascicolo". Le opposizioni hanno attaccato il governo chiedendo "più serietà" e "rispetto per l'Aula e i parlamentari".