Lega, Salvini contro Zaia: "Regionali, difficile votare a luglio"

Regionali: Salvini, difficile votare a luglio - "Penso che sia ben difficile votare a luglio". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, intervistato da 'Canale 21'. Per Salvini, delle Regionali si "riparlera' in autunno". La posizione del segretario leghista e' quindi contraria, non solo al governatore campano Vincenzo De Luca, ma anche a quella degli altri presidenti di Regione in corsa per la riconferma, come il veneto Luca Zaia e il ligure Giovanni Toti (Lega e Cambiamo), che premono per il voto a luglio.