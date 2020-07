Lega sondaggio: tra i leghisti Zaia batte Salvini. Molinari supera Giorgetti

IL SONDAGGIO SULLA LEADERSHIP NELLA LEGA (pdf)



Di poco. Di pochissimo. Ma Luca Zaia, il Governatore del Veneto che al 99,99% verrà riconfermato alle elezioni regionali del 20-21 settembre, batte Matteo Salvini come gradimento tra gli elettori della stessa Lega. E' il risultato del clamoroso sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'università degli studi di Roma 3.

Tra gli elettori della Lega il gradimento di Zaia è pari all'83,6% mentre quello del segretario ed ex ministro dell'Interno Salvini si ferma all'83,2%. In terza posizione, tra chi dichiara di votare il Carroccio, a sorpresa, si piazza il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari con il 72,4%. Solo quarto Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio che, tra gli elettori della Lega, ha un gradimento pari al 66,1%.

Tra tutti gli elettori, quindi non solo i leghisti, ci sono significativi cambiamenti nella graduatoria. Al primo posto c'è sempre il presidente della Regione Veneto con il 59,3% di gradimento mentre medaglia d'argento è Giorgetti con il 55,2%. Salvini solo terzo con il 41,6% mentre Molinari si ferma al 33,7%.