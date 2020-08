Lega: svolta storica, addio al Nord di Bossi. Il 30% non rinnova la tessera

Svolta epocale alla Lega, muore il partito fondato da Umberto Bossi, da domani si chiamerà "Lega per Salvini Premier". Gli iscritti - si legge su Repubblica - non saranno più gli stessi. Il nord scompare, ma soprattutto svaniscono i vecchi tesserati. Evapora la figura del sostenitore tradizionale, quello legato alla “questione settentrionale”. Quello che organizzava i gazebo e andava a Pontida come a un santuario. Quello che il “fondatore” Umberto Bossi chiamava il «militante ignoto». I numeri ufficiali del tesseramento sono stati comunicati fino ad ora con un certo entusiasmo.

A febbraio - prosegue Repubblica - già in oltre 50 mila avevano versato i dieci euro per iscriversi al partito nuovo e mantenere gratuitamente la tessera del partito “vecchio”. Ma l’appuntamento che era stato organizzato per celebrare la leadership del segretario leghista e per incoronarlo sovrano di tutte le Leghe rischia di trasformarsi nel più classico dei contrappassi. Perché sotto il manto lucidato del salvinismo inizia a covare la cenere della rivolta. Almeno il 30 per cento, dunque, rinuncia. Molti di loro si definiscono bossiani, maroniani. Ma non salviniani. E si allontanano proprio perché manca la parola per loro “magica”: Nord.