Gasparri: "Non voglio abolire la 194". Ddl ripresentato a Palazzo Madama

Ddl ripresentato a palazzo Madama che mira a modificare l'articolo 1 del codice civile



"Il mio obiettivo realistico non è cambiare o abolire la legge 194, ma è la sua applicazione integrale, anche nella parte in cui si assiste la futura madre" in modo che "possa scegliere e la sua non sia invece una scelta obbligata". Lo dice all'Agi il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in merito al ddl appena ripresentato a palazzo Madama che mira a modificare l'articolo 1 del codice civile.



Articolo che prescrive: "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita". Il ddl del senatore Gasparri, invece, prevede il riconoscimento della capacità giuridica prima della nscita, già al momento del concepimento.

I DETTAGLI DEL DDL DEL SENATORE MAURIZIO GASPARRI