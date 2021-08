Leo Battaglia lancia in mare mascherine in buste di plastica: è polemica

Di lui si ricordano in tanti, perche', in occasione delle elezioni regionali del 2014, su tutti i muri della provincia di Cosenza, la piu' vasta della Calabria, qualcuno scrisse il suo nome: "Leo Battaglia alla Regione". Le scritte, del resto, a distanza di anni, sono ancora ben visibili.

Uno slogan ricorrente, ossessivo, che pero' non gli valse l'elezione nelle liste di Fratelli d'Italia. Ora Battaglia, di professione antiquario, che nel frattempo si e' spostato sotto le insegne della Lega, ci ripova e torna a far parlare di se', perche' ieri, giorno di Ferragosto, con le spiagge affollate di bagnanti, lungo la costa dello Jonio cosentino, un elicottero ha scaricato in mare centinaia di mascherine anti Covid protette da bustine di plastica con dentro anche il "santino" con il nome del candidato e il simbolo del partito di Salvini.

In fatto di propaganda "alternativa" Battaglia e' un veterano: in occasione della 61ema edizione del Carnevale del Pollino, del resto, aveva associato il suo nome e il simbolo del suo partito a un cartellone che promuoveva l'evento. Dopo l'iniziativa di ieri, Legambiente lo accusa di aver sporcato il mare dopo aver imbrattato i muri della provincia e minaccia azioni legali.

"Nella Calabria colpita al cuore dagli incendi e dall'inquinamento dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria - un candidato della Lega fa campagna elettorale anni '80, per le imminenti elezioni regionali, sul litorale della provincia di Cosenza, facendo lanciare da un elicottero che vola a bassa quota bustine di plastica contenenti pubblicita' elettorale e mascherine.

La campagna del candidato Leo Battaglia non solo e' vintage, visto che negli anni '80 si lanciavano volantini di carta, ma soprattutto ignora totalmente la normativa in materia ambientale. Si tratta di plastica ed altri materiali inquinanti che finiscono in mare e sul territorio. La plastica e' la principale nemica del mare, del territorio e della biodiversita' mettendo a rischio centinaia di specie viventi e creando un nocumento gravissimo alla salute umana.

E' inconcepibile - dice Parretta - che chi pretende di rappresentare i cittadini all'interno delle istituzioni regionali agisca in spregio delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela ambientale nonche' contro ogni regola di buon senso civico. La nostra associazione sta valutando, con l'ausilio dei propri legali, se sussistano estremi di reato perseguibili da parte dell'autorita' giudiziaria al fine di presentare denuncia sull'accaduto".

Contro Battaglia si schiera Luigi de Magistris, sindaco di napoli e candidato indipendente alla presidenza della Regioneche parla di "azioni ripetute a Marina di Albidona, Trebisacce, Rossano-Corigliano, Villapiana ed altri comuni. Una vergogna. La Lega, invece di inquinare mare e spiagge, dovrebbe, visto che e' al governo regionale, far funzionare i depuratori per il mare e smaltire i rifiuti. Questo governo regionale - attacca de Magistris - e' una vera e propria emergenza nazionale, manca tutto, a cominciare dall'acqua. Il governo in Calabria, a guida Spirli', fortemente sostenuto da Occhiuto oggi candidato alla guida della Regione Calabria, dovrebbe - secondo de Magistris - risarcire i calabresi e chiedere scusa, invece di oltraggiare il mare gia' ferito dalla loro assoluta incapacita' di governare".

La replica di Leo Battaglia

"Resto veramente perplesso" risponde Leo Battaglia "nel leggere gli attacchi che mi sono stati avanzati per aver regalato delle mascherine contro il covid ai bagnanti nel litorale dove io passo le mie vacanze estive.

Un gesto fatto nel solo unico scopo di sensibilizzare i bagnanti verso l’utilizzo dei sistemi di protezione individuale. L’ho fatto col mio spirito di sempre e col mio carattere esuberante ma non pensavo che una tale iniziativa venisse strumentalizzata da una certa sinistra che nella vita invece di pensare alle cose serie e ai problemi reali della Calabria pensa alle stupidaggini.

Non vi è stato alcun inquinamento per la semplice ragione che le mascherine che non sono state raccolte dai bagnanti sono state prese da una squadra di miei amici che hanno provveduto e stanno provvedendo a raccogliere per donarle ad altre persone. Quindi non vi è nessun inquinamento. Richiamerei l'attenzione sulle tantissime buste di spazzatura che vengono buttate per le strade da incivili e nessun personaggio di sinistra dice nulla…

Rimango più sbigottito all'intervento di soggetti “disoccupati“ e “incapaci” venuti in Calabria per cercare di conquistarla come se questa fosse un feudo mentre lasciano una città come Napoli sporca, piena di spazzatura e sporcizia, in pieno dissesto finanziario e completamente rovinata sotto l'aspetto amministrativo e sotto l'aspetto dei servizi. Ci vuole veramente faccia tosta per andare a contestare la mia personale iniziativa rispetto ai danni che questi signori hanno lasciato nelle proprie città.

Contestare poi una donazione di mascherine invece di pensare ai tantissimi e gravissimi problemi della Calabria che non vengono nemmeno minimamente accennati e che rappresentano il disastro di una politica scellerata compiuta negli anni passati. In particolare negli ultimi cinque anni della gestione di sinistra che ci ha lasciato veramente una situazione di grandissimo disastro sotto tutti gli aspetti. La vera politica è quella che fa Matteo Salvini che passa le vacanze in Calabria e che gira in tutti i posti ascoltando tutti i calabresi.

È da apprezzare la visita di Salvini in Aspromonte nei luoghi degli incendi e che va a dare sostegno e cordoglio alle famiglie che hanno perso tanti cari. Mi domando: dove vanno i cosiddetti “criticatori” di sinistra? Ve lo dico io: “spaparanzati” al mare o in montagna a fare i “leoni da tastiera…”

Proprio queste persone hanno ridotto la Calabria in cenere e l’hanno trasformata nella regione più povera d’Europa.

Invece di affrontare le vere problematiche vanno ad inventarsi passatempi mediatici dimostrando di quanto sia piccola e mediocre la politica che possono mettere in atto.

Dovrebbero semplicemente vergognarsi.

Pensiamo, invece, seriamente a valorizzare ciò che abbiamo: il mare, la montagna le nostre eccellenze gastronomiche.

Cari Calabresi auguriamoci di cuore di migliorare la qualità di vita nella nostra amata terra, auguriamoci una Calabria migliore da lasciare ai nostri figli."