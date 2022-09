Letta: "Assurdo ridiscutere il Pnrr". Lancia l'ultimo slogan: "Viva l'Europa"

Letta:"Noi abbiamo parlato Italia del futuro, loro del passato"

"E' assurda l'intenzione di rimettere in discussione i fondi europei. Vanno spesi e vanno spesi bene". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando a piazza del Popolo a Roma.



"Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale. Vi chiedo in queste ultime ore di fare un'ultima riflessione prima dell'impegno finale. Quest'ultima riflessione è su che cosa ha rappresentato questa campagna elettorale. Noi non abbiamo fatto solo una campagna elettorale per dire le nostre idee e raccontare i nostri progetti. Abbiamo raccolto tanto lavoro, ma abbiamo anche seminato tanto e lo abbiamo fatto pensando a un'Italia positiva, l'Italia del futuro. La vera differenze è che noi abbiamo fatto una campagna elettorale parlando dell'Italia del futuro, loro hanno parlato dell'Italia del passato, hanno raccontato ancora delle divisioni del passato, noi abbiamo parlato dell'italia del futuro": così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel comizio per la chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista a Roma.

Letta: "Viva l'Europa, basta con la narrazione anti-Europea"

"Viva l'Europa, lo voglio dire e lo voglio ripetere, viva l'Europa, basta con la narrazione anti-Europea, viva l'Europa, lo dico e lo ripeto e lo voglio dire in conclusione, prendendo a prestito le più belle ultime parole di uno che oggi non c'è con noi ma che lo sarebbe stato 'la speranza siamo noi, siamo noi quando combattiamo tutte le ingiustizie, la speranza siamo noi quando non alziamo i muri e non facciamo muri alle frontiere', grazie David (Sassoli, ndr) per quello che ci hai insegnato. Viva l'Europa, viva l'Italia, viva l'Italia democratica e progressista, viva il Partito Democratico, grazie Roma", ha detto il segretario del Pd.

Letta: "Non permetteremo a destra di stravolgere Costituzione"

"La scelta di difendere la Costituzione italiana", continua Letta. Difenderemo la Costituzione italiana nata dalla resistenza e dall'antifascismo. Non permetteremo che la Costituzione, la più bella del mondo, venga stravolta da questa destra".

Letta: "Questa vera piazza, ieri parole intollerabili su Covid"

"La piazza vera è quella di stasera, non quella di ieri che ha detto parole intollerabili sul Covid, sui vaccini? Sanità pubblica per tutti".