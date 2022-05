Letta-Conte, 2 ore di faccia a faccia. Sul tavolo anche i temi che dividono

Letta-Conte, trattate varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti



Si è tenuto oggi un incontro di circa due ore tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Il colloquio - fanno sapere fonti del Nazareno - è stata l'occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica.



Si è trattato di un incontro cordiale - come sempre, dati i rapporti personali e politici tra i due, sottolineano le stesse fonti - nel corso del quale sono state trattate varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti.



Non si sono nascoste le tensioni di queste ultime settimane. Entrambi hanno comunque ribadito l'intenzione e la determinazione a continuare il percorso di dialogo in vista soprattutto delle prossime elezioni politiche.

Leggi anche:

Centrodestra, Tajani: "Meloni premier? Da Forza Italia nessuna preclusione"

Russia, col 9 maggio si torna all'URSS. Putin si incorona nuovo Stalin

Guerra ucraina, perché la sconfitta della Russia può essere un bene per Mosca

Fusaro: "Draghi da Biden per la poltrona della Nato, Italia colonia Usa"

Addio a Marco Palmisano, manager e amico di affaritaliani.it

Polonia, vernice rossa sull'ambasciatore russo a Varsavia. VIDEO

BPER Banca, al via la prima mostra sull'Archivio Storico del Gruppo

Gruppo AXA, vinte le gare di Enel X per fornire servizi di assistenza

Covisian partecipa alla terza edizione dell’AI Week 2022

Festival dell'Economia, al via la 17esima edizione dal 2 al 5 giugno