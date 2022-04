Governo, nuovo appello di Letta a Draghi. "Intervento choc o sarà recessione"

"La situazione drammatica internazionale sta portando alle stelle i costi delle materie prime e delle energie producendo danni molto pesanti a imprese e famiglie"



"Noi chiediamo al governo un intervento choc in grado di abbassare il grado di difficolta', la 'febbre' che stiamo vivendo. Essere responsabili significa dire agli italiani la verita' e la verita' oggi e' che stiamo entrando in un periodo di recessione economica se non compiamo subito dei gesti che sino in rado di evitarla. La nostra richiesta e' forte e immediata per chiedere al governo un assegno energia per le famiglie e interventi che impediscano alle imprese di chiudere e licenziare. Lo dico anche perche' se non interverremo al piu' presto, l'incendio divampera' e i costi dei danni saranno molto maggiori rispetto al costo odierno per evitarlo. Chiediamo quindi al governo di intervenire". Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, che avverte: "La situazione drammatica internazionale sta portando alle stelle i costi delle materie prime e delle energie producendo danni molto pesanti a imprese e famiglie. La situazione peggiorera' a meno che non si intervenga in maniera forte e radicale a livello europeo e nazionale. A livello europeo vuol dire intervenire in modo determinato sui prezzi del gas, mentre a livello nazionale occorre agire sul tema dei costi dell'energia, ma anche ridurre le tasse sul lavoro, quindi intervenendo sul cuneo fiscale. Questo deve rappresentare l'obiettivo fondamentale per il governo".



Letta: ammaliato dai giochi di prestigio centrodestra diviso - "Il centrodestra fara' le sue scelta, ma e' diviso a Palermo cosi' come e' diviso a livello nazionale. E io confesso che sono ammaliato da questa capacita' di prestigiatori che hanno nel centrodestra di parlare di unita' quando a livello nazionale sono sia al governo sia all'opposizione". Lo ha detto il leader Pd, Enrico Letta, aggiungendo: "E' clamoroso, non ho mai visto in nessun Paese una coalizione che si organizza con forze che stanno al governo e all'opposizione".

