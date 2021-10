Letta: "Rotta la fiducia con Iv. Forza Italia sta con Pillon e Orban?"

Ddl Zan: Letta, rotta fiducia con Iv - "E' evidente che nella giornata di ieri si e' sancita una rottura della fiducia, con Iv, ma riguarda tutta la parte che ha votato in quel modo. Lo dico anche per Fi. Dove sta Fi? Con Pillon e Orban? Non dovrebbe stare con von del Leyen che e' la principale avversaria di Orban ? Ieri sono stati fatti molti giochi politici, e' stato il secondo tempo della sconfitta delle amministrative, ma giocata sulla pelle delle persone. Cio' che e' accaduto ieri ci fara' riflettere sul futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina rispondendo ad alcune domande di militanti del Pd che chiedevano di non fare piu' alleanze con Italia Viva.

Ddl Zan:Letta,pronti a sostenere firme pdl popolare - Il Pd e' pronto ad appoggiare la raccolta di firme di una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema dei diritti della minoranza Lgbt. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina.

Ddl Zan. Letta, destra non aveva volonta' di dialogo - "La reazione di ieri, l'applauso sgangherato, dimostrano che non c'era volonta' di dialogo, ma solo quella di abbattere il ddl Zan. Questa linea era esplicita in Salvini e Meloni e ieri si sono aggiunti gli altri". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina.

Ddl Zan: Letta, voto segreto e' stato una forzatura - "La cosa piu triste sono stati i franchi tiratori. C'e' stato chi fuori ha detto certo cose, e ha votato in un altro modo. Il voto segreto ieri non aveva senso, e' stata una forzatura. Non era un caso di coscienza, ma si trattava del passaggio o non passaggio agli articoli e non si capisce cosa c'entrasse. Ma e' evidente che serviva a coprire questi atteggiamenti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina a proposito della scelta della presidenza del Senato di concedere il voto a scrutinio segreto sulle pregiudiziali al ddl Zan.

Ddl Zan: Letta, Italia allineata a Polonia e Ungheria - Con il volto di ieri in Senato sul ddl Zan "l'Italia si e' allineata alla Polonia e all'Ungheria, cioe' la compressione di diritti delle persone, della comunita' Lgbt". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina. "La giornata di ieri - ha detto Letta - e' la somma di scelte negative, che raccontano il peggior volto dell'Italia. La cosa peggiore e' stata l'applauso volgare dell'aula che ha annunciato il voto. L'aula sgangherata e' il degno finale di una giornata pessima. Se quella e' la rappresentanza dell'Italia…io penso che l'Italia e' altro. Una scelta oltretutto nascosta dal voto segreto. SI ricorre al voto segreto per qualcosa di cui non si e' fieri e si nasconde con il buio. Si abbia il coraggio delle proprie scelte". "La cosa piu' triste - ha proseguito - e' che l'Italia si allinea alla Polonia e all'Ungheria. Noi stiamo facendo uscire l'Italia dal rischio di andare con Ungheria e Polonia, e le elezioni amministrative hanno detto che l'Italia non vuole andare li'. Invece il voto di ieri, in questo cupo e triste fine di legislatura, dice che la maggior parte dei senatori vuole andare li'". "L'applauso sgangherato ci mostra come sarebbe l'Italia guidata da Salvini e Meloni. E' una Italia - ha proseguito Letta - che se la prende con le minoranze. Credo che sia stata una brutta giornata per l'Italia e il Parlamento e io sono orgoglioso di essere dall'altra parte, di essere con il Pd dall'altra parte. La nostra battaglia non termina qui, proseguira' nel Paese. Alla societa' civile alla Comunita' Lgbt, al mondo giovanile - che e' quello piu' arrabbiato e esterrefatto - noi diciamo: tutto cio' che si sta muovendo ci trova a fianco e interessati. Se parte una raccolta di firme popolare noi saremo a fianco".