Loggia Ungheria, Amara: "Trovato un file nel mio pc: così è emerso tutto"

L’avvocato Piero Amara, intervenuto a Piazza Pulita su La7, spiega come, quando e in quali circostanze la procura di Milano sarebbe venuta in possesso dei verbali in cui si parla della presunta loggia Ungheria. “Io ho cominciato a parlare della loggia Ungheria perché la Procura di Milano è riuscita a rinvenire un file in un mio computer in cui si raccomandavano una serie di magistrati e altri funzionari dello Stato. Quel file era indirizzato a Luca Lotti ed era stato scritto nel 2015. Io ho detto ai magistrati che su questo tema io avrei preferito glissare”.

