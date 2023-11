Lollobrigida e il treno fermato. Chiamata all'ad di Fs: "Vorrei scendere qui"

Lollobrigida, la ricostruzione di quella "giornata particolare" in cui il ministro ha fatto fermare il treno

Il caso Lollobrigida ormai è esploso, le opposizioni chiedono le dimissioni per il ministro che ha fatto fermare il treno in ritardo per scendere a Ciampino, uno stop non previsto dall'itinerario. Ecco la ricostruzione di quella giornata e le testimonianze chiave. Tutto comincia - si legge su Il Fatto Quotidiano - con il cognato di Giorgia Meloni che chiede: "Che cosa possiamo fare per poter scendere?". Prosegue con qualcuno del suo staff che chiama l’amministratore delegato delle Ferrovie di Stato Luigi Corradi: "Siamo qui a Ciampino, vorremmo scendere, qualcuno ci viene a prendere in stazione". E si conclude con il capotreno che confessa ai colleghi: "Mi hanno chiamato dalla centrale". Con le Fs che si difendono: "Abbiamo fatto l’annuncio per tutti, chiunque poteva scendere".

Ma l’auto blu fuori dalla stazione della cittadina c’era solo per Lollobrigida. Nel protocollo di Fs - riporta Repubblica - esiste la "fermata straordinaria". Si effettua, per esempio, in caso di gravi motivi di salute dei passeggeri. Secondo i vertici ce ne sono state 207 quest’anno. Ma nessuna prevede uno stop and go in una stazione non prevista dal percorso. Nel 2023 sono avvenute per rotture dei treni o per stop dovuti a lavori sulla linea. Mentre l’unica ragione per fermare il treno e poi farlo ripartire sono i motivi di ordine pubblico. Senza contare che quella di Ciampino non è una stazione Tav. Intanto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli annuncia un esposto in procura a Roma. La denuncia verrà girata per competenza a Velletri.