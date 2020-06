M5s, Casaleggio fa fuori Di Maio: "No al terzo mandato". Stop anche alla Raggi

Nuovo scossone all'interno del M5s, sulla questione del terzo mandato entra in gamba tesa Davide Casalaggio, figlio del fondatore del partito e si schiera contro il leaer reggente Vito Crimi: "Le regole vanno rispettate, no al terzo mandato". Questa decisione, tra gli altri, farebbe fuori tre big: Luigi Di Maio, Virginia Raggi e Chiara Appendino, che sarebbero costretti così a dire addio alla loro poltrona. Soprattutto per le due sindache grilline la strada verso la ricandidatura ai comuni di Roma e Torino sembrava in discesa, ma adesso tutto torna in discussione.

"Noi sostanzialmente gestiamo, lato Rousseau, tutti i processi e quando ci sono delle regole facciamo in modo che vengano rispettate – spiega Casaleggio –. Ma ovviamente, abbiamo un punto di vista esterno. L’operazione mirata - si legge sulla Stampa - a far cadere il limite dei due mandati per chi amministra Comuni M5S viene vista da molti, nel partito pentastellato, come il grimaldello per arrivare all’eliminazione di vincoli anche per parlamentari ed europarlamentari. Insomma la guerra all'interno del Movimento è ufficialmente cominciata, da una parte la linea Di Maio, intenzionato a togliere potere a Casaleggio e a riprendersi la guida del Movimento, dall'altro chi vuole mantenere la coerenza delle regole stabilite, tra gli altri, a fianco di Casaleggio nel dire di no a una deroga al secondo mandato, si schiera anche Roberta Lombardi, che da tempo lavora alla possibilità di costruire un asse con i Dem a Roma.