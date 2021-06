Crimi: "Pubblichiamo lo Statuto di Conte" Grillo: "Fallo e sei fuori". Caos 5S

Dietro le parole di Vito Crimi, che minaccia un addio ai 5 Stelle, c’è una telefonata rovente: quella tra l’ex reggente e Beppe Grillo. Il confronto - secondo quanto scrive il sito de Il Corriere della Sera - è avvenuto dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Crimi avrebbe manifestato la volontà di pubblicare lo statuto contiano, trovando però il secondo rifiuto di Grillo. «Fallo», avrebbe detto il garante in tono di sfida. Crimi poi si sarebbe fermato aspettando le mosse del fondatore.Il voto su Rousseau — annunciato proprio da Grillo — sarebbe stata la goccia che fa traboccare il vaso per il reggente.Una parte del gruppo chiede di bloccare l’operazione, ma l’unico modo per Crimi è sfidare apertamente Grillo.



Ecco allora il post in cui dice che «il voto non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy». Tuttavia, pronuncia del garante prevede che il trattamento dei dati sia consentito se su richiesta del Movimento. E quindi del garante.



LE PAROLE DI CRIMI - Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe Grillo. Vito Crimi posta su Facebook un messaggio durissimo, in cui dice no al voto su Rousseau per il Comitato direttivo -chiesto da Grillo- e mette in dubbio la sua permanenza nel M5S.



"Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione - scrive Crimi - Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy". Dunque l'affondo finale.



"Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel MoVimento", conclude infatti CRIMI. Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle prossime consultazioni.

M5S, Morra: "Risposta di Grillo a Conte è stata ineccepibile"

"Io mi ritengo estraneo al 50% alla vicenda. Dal mio punto di vista la risposta di Grillo è stata ineccepibile, trattandosi di organizzazioni orizzontali in cui le responsabilità devono coinvolgere tutti", così Nicola Morra sullo scontro Conte- Grillo. / Primocanale