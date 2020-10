M5S, Crimi: "Stati generali al via. Terminano il 7 e l'8 novembre a Roma"

M5s: Crimi, al via stati generali. Terminano il 7/8 novembre - "Oggi partono" gli stati generali del Movimento 5 stelle "e si concluderanno il 7 e l'8 novembre a Roma in un grande incontro nazionale". Lo annuncia il capo politico di M5s, Vito Crimi. "Saranno partecipati dal basso e sara' un momento di coinvolgimento globale di tutti i nostri iscritti. Si parte dalle assemblee regionali e provinciali, che saranno convocate dai facilitatori regionali, gia' incaricati di attivarsi in questa direzione", spiega. "In questi anni il Movimento 5 Stelle ha realizzato grandi cose, le ha fatte mettendo al centro sempre l'interesse dei cittadini e del Paese. Per andare avanti, per realizzare nuovi obiettivi, abbiamo bisogno di riorganizzarci e per farlo lanciamo gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle", dice ancora Crimi. E indica: le assemblee regionali e provinciali "stileranno un documento per mettere insieme i temi da porre in primo piano nell'agenda politica del Movimento, come realizzarli e quindi che organizzazione dobbiamo darci e quali regole servono per raggiungere quegli obiettivi. Queste assemblee dovranno designare dei rappresentanti che verranno a Roma - un numero circoscritto perche' ovviamente anche l'emergenza Covid ci costringe a fare degli incontri che siano limitati per il numero di persone - in un'assemblea che non avra' un potere deliberante, perche' l'ultima parola spetta sempre all'assemblea degli iscritti". "In questa due giorni del 7-8 novembre i rappresentanti incaricati dalle regioni si incontreranno e confronteranno in tavoli di lavoro. Una full immersion che si svolgera' nelle giornate di sabato e domenica mattina. In conclusione, i singoli tavoli dovranno produrre una sintesi dei lavori e di tutte le questioni che devono essere affrontate o messe in discussione", spiega ancora. Le sintesi dei lavori domenica pomeriggio sfoceranno in una assemblea, che prevedera' un dibattito pubblico in streaming. Al dibattito potranno intervenire anche coloro i quali non sono stati designati quali rappresentanti.

M5s: Crimi, alla rete ultima parola su stati generali - "Il documento finale", che verra' messo a punto agli stati generali di M5s "dovra' essere sottoposto al voto della rete, alla nostra assemblea degli iscritti, che avra' sempre l'ultima parola e decidera' sul futuro del Movimento". Lo spiega il capo politico, Vito Crimi.