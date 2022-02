Il declino del Movimento 5 Stelle. Muta il quadro politico

Non è difficile prevedere che anche dopo il voto del prossimo anno la politica italiana continuerà a vivere nello stato confusionale che oggi la caratterizza



Di Ottorino Gurgo

La crisi del Movimento Cinquestelle è certamente uno dei "casi" che incidono più pesantemente sulla vicenda politica del nostro paese. Quello che quattro anni fa, dopo un clamoroso successo elettorale, veniva considerata una sorta di “invincibile armata”, è in rotta e si può dire che ad ogni sondaggio i seguaci di Beppe Grillo facciano registrare un calo anche vistoso. In queste condizioni i pentastellati appaiono sempre più come un esercito alla deriva, travolti da dissidi interni e da ogni genere di traversie.

In realtà non c'è da stupirsene più di tanto poiché quella dei cinquestelle fa tornare alla memoria l'inevitabile sorte dei movimenti qualunquisti, quella dell’Uomo qualunque, fondato da Guglielmo Giannini nel 1946 e dissolto nel 1949 e quella del Movimento poujadista, fondato da Piere Poujade, in Francia, nel 1956 e sparito dalla scena nel 1958. Entrambi, sia il movimento italiano di Giannini, sia quello frances di Poujade, hanno seguito la stessa parabola: una fiammata iniziale e poi la caduta verticale dalla quale non si sono più ripressi.

È inevitabile chiedersi, allora, quali conseguenze determinerà l'annunciato ridimensionamento dei cinquestelle. Nell'attuale legislatura, infatti, i pentastellati, sulla base dei risultati elettorali del 2018, hanno occupato un ruolo centrale, tanto da far parte delle coalizioni che si sono succedute al governo del paese.. Stando alle previsioni le elezioni del prossimo anno dovrebbero portare il loro partito (in realtà, nonostante continuino a proclamarsi "Movimento" sono un vero e proprio partito, con tutto ciò che questo comporta) dal primo al quarto posto, sorpassato da Fratelli d'Italia, Lega e Pd in quale ordine non è, al momento ancora dato sapere.

Come non chiedersi, allora, in qual modo questo mutamento dei rapporti di forza tra i partiti, potrà modificare il quadro politico complessivo?

Enrico Letta, ad esempio, sembra aver basato la sua strategia su una stretta alleanza con il partito di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio (non è ancora ben chiaro, peraltro, chi dei due ne sarà il leader). Né è pensabile che tutti gli elettori che abbandoneranno i cinquestelle si trasferiranno nel Pd, come forse spererebbe il segretario democratico..

Se queste previsioni, come è probabile, dovessero essere confermate dall'esito del voto, la maggioranza dovrebbe andare alla coalizione di centrodestra. Ma dopo i forti contrasti che si sono verificati durante l'elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra attraversa una pesantissima crisi ed è tutto da ricostruire. Non sarà facile, come ha esplicitamente ammesso la stessa Giorgia Meloni in polemica sempre più aspra on la Lega.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, non è difficile prevedere che anche dopo il voto del prossimo anno la politica italiana continuerà a vivere nello stato confusionale che oggi la caratterizza.