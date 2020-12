M5s,Di Maio boccia il Reddito di Cittadinanza: "Va ripensato, non funziona"

Clamoroso dietrofront di Luigi Di Maio sul Reddito di Cittadinanza. Arriva una netta bocciatura da uno dei padri della misura per il sostegno economico alle persone senza lavoro. Doveva essere - si legge su Repubblica - il mezzo per «sconfiggere la povertà», ma anche per «non tenere la gente sul divano», diceva nel 2019 l’allora vicepremier Luigi Di Maio, governo M5S-Lega. Ma ora il ministro degli Esteri ha cambiato idea. "Credo sia opportuno in questa fase - scrive Di Maio sul Foglio - ripensare alcuni meccanismi separando nettamente gli strumenti di lotta alla povertà dai sostegni al reddito in mancanza di occupazione".

Gli fa eco anche il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, sempre del M5s. "Vedo il Reddito di cittadinanza come uno strumento di lotta alla povertà piuttosto che di politiche attive", ha detto ieri a Radio24. Un’inversione davvero a U. Perplessità nei giorni scorsi sullo strumento di aiuti economici lo aveva espresso anche il premier Giuseppe Conte: "Occorre un tagliando". A questo punto l'ipotesi più probabile è che si torni al Reddito di inclusione, separato dalle misure economiche per chi non ha lavoro, norma messa in atto dal governo Gentiloni.