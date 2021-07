M5S, Di Maio Russell Crowe, mediatore tra Grillo e Conte

Non più Il Gladiatore, ma Il Mediatore. Non più Russell Crowe, ma Luigi Di Maio. Questo il meme comparso da qualche ora su Facebook, nei gruppi creati a sostegno del ministro degli Esteri ed ex leader politico del Movimento 5 Stelle. La locandina è quella del colossal di Ridley Scott, ma in primo piano appare il titolare della Farnesina, impegnato in questi giorni nel difficile ruolo che sta svolgendo per cercare di stemperare le tensioni tra l'ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo e riportarli al dialogo. Diversi i riferimenti nella locandina. A partire dalla passione del ministro degli Esteri per il cinema di Hollywood, ma anche l'inedito ruolo interno al Movimento 5 Stelle che Di Maio si è trovato a ricoprire.