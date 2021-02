M5S, i dissidenti sono 31. Ecco i nomi. Pronti all'opposizione con Di Battista

Dissidenti al M5S o fedeli ai principi del Movimento? E' la domanda che agita in queste ore i rappresentanti grillini e i loro sostenitori. Mentre la spaccatura all'interno si fa piu' profonda, dopo il no di alcuni parlamentari alla fiducia al governo Draghi, nella compagine fondata da Beppe Grillo e' partita una accesa discussione che ha portato a gallo tutti i malumori accumulati negli ultimi anni di governo Cinquestelle. Sono 15 i senatori e 16 i deputati che rischiano l'espulsione dal Movimento, nonostante i ricorsi annunciati, per il loro voto contrario di mercoledi' nell'aula di palazzo Madama e ieri a Montecitorio. I 16 deputati M5s che hanno votato contro la fiducia sono: Emanuela Corda, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Rosalba Testamento, Leda Volpi, Massimo Baroni, Pino Cabras, Andrea Colletti, Jessica Costanzo, Francesco Forciniti, Paolo Giuliodori, Alviese Maniero, Giovanni Russo, Doriana Sarli, Giulia Termini e Andrea Vallascas.

Quindici i senatori: Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio Di Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Nicola Morra, Fabrizio Ortis, Vilma Moronese. Numeri che salgono se si contano anche astenuti o assenti, ma per ora nel mirino del reggente Vito Crimi ci sono i 31 che hanno votato no alla fiducia. "Come gia' avvenuto al Senato, anche i portavoce del Movimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi", scrive Crimi in un post su Facebook. "Chi non ha votato la fiducia a questo governo si e' automaticamente collocato all'opposizione, dunque all'opposizione del MoVimento che ha deciso di sostenerlo, ed era perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte", spierga.

Per il reggente del M5S, inoltre, "chi in questi due giorni non ha votato la fiducia ha contribuito - involontariamente o volontariamente, non importa - al tentativo di frantumare il gruppo, quella forza collettiva che ci ha portati fin qui. Ha deciso di mettere davanti a tutto le proprie posizioni, imponendo la propria coscienza individuale su quella collettiva, in un voto che di coscienza aveva poco e che rappresentava solo l'avvio, o il non avvio, di un governo". Decisioni che hanno agitato non poco la base e fatto riavvicinare sulla scena grillina l'ex parlamentare Alessandro Di Battista, da sempre contrario al governo guidato dal "banchiere" Mario Draghi. Dibba non e' rimasto a guardare, anzi da giorni sta lavorando, cosi' si dice, alla creazione di una nuova forza parlamentare, forse chiedendo il simbolo dell'Italia dei Valori, che fara' compagnia, tra i banchi dell'opposizione, a Fratelli d'Italia.

"Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere ed una sana e robusta opposizione da costruire", annuncia su Facebook. Poi, da' appuntamento l un live su Instagram domani alle 18. Una battaglia che si sta consumando sui social, chi ha votato no al governo ha affidato a Facebook e Twitter le ragioni di questa scelta. "Chiedo scusa a chi si sentira' tradito dal mio voto. Ma non avrei potuto fare altrimenti. Non faccio sceneggiate o piagnistei ma non nascondo che questa cosa... mi sia costata! Parecchio. So che potranno arrivare provvedimenti e ne prendo atto. A quel punto rispondero'. Portando le mie ragioni", il post di Emanuela Corda. C'e' anche chi in aula, prima del voto, e' intervenuto apertamente come Pino Cabras: "Noi le diciamo no, l'alternativa c'e'. Questo governo e' l'autobiografia di una nazione in declino ed e' la storia di 30 anni di austerita'".