M5S, il ritorno di Rocco Casalino: pronto a occuparsi di tv alla Camera

Rocco Casalino torna al servizio del gruppo comunicazione del Movimento Cinque Stelle, dopo aver accompagnato l'esperienza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. L'ex portavoce di Conte era stato infatti a capo della comunicazione dal 2014 al 2018. Ora, proprio con l’ingresso di Conte come leader del Movimento, Casalino e altri elementi che facevano parte dello staff di governo- come Maria Chiara Ricciuti e Dario Adamo- dovrebbero essere assunti «a breve» nel gruppo comunicazione della Camera, rivela il Corriere della Sera. La decisione di “integrare” il gruppo di Montecitorio e non quello di palazzo Madama è dovuta a una questione di budget- sottolinea il CorSera- il numero dei deputati è superiore ai senatori e le disponibilità economiche sono quindi maggiori. Per quanto riguarda il ruolo, secondo fonti parlamentari, a Rocca Casalino potrebbe essere affidato l'incarico legato alle presenze tv o al coordinamento tra i gruppi. Il nuovo ruolo- aggiunte il Corriere della Sera- però ha una motivazione: l’ex portavoce non avrebbe intenzione di rompere equilibri in seno al gruppo, ma solo di dare un contributo nella fase di ricostruzione contiana. Inoltre, sono in arrivo importanti novità: entro i primi di giugno, secondo quanto ipotizzato dal ministro Federico D’Incà, si voterà per la nuova leadership, riporta il CorSera. Non è da escludere quindi la partecipazione del nuovo staff alla campagna elettorale per le Politiche.