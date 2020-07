M5s, Liguria: Di Maio e Grillo stoppano Sansa: "Ci ha sempre remato contro"

Ferruccio Sansa è stato bocciato, salta il candidato per le Regionali in Liguria del M5s, decisiva una telefonata tra Grillo e Di Maio, entrambi scettici sulla sua candidatura. "Non possiamo candidare chi ci è sempre andato contro", si è sfogato l’ex capo politico. Aggiungendo - riporta Repubblica: "Il Movimento così è allo sbando. Dobbiamo rialzare la testa". Così rischia di saltare l’unica alleanza che la maggioranza di governo – a parte Italia Viva – era riuscita a costruire. Proprio nella Regione in cui Beppe Grillo vive. E in cui vive Sansa, un vicino di casa mai molto sopportato. Soprattutto nei giorni in cui il fondatore del Movimento aveva scelto di annullare la votazione del blog che aveva incoronato come candidata sindaca di Genova Marika Cassimatis, per accontentare la sua fedelissima di allora, Alice Salvatore, ora fuoriuscita e fondatrice del Movimento del senso comune. Sansa aveva fatto ricorso, vincendo la "causa". Ma questo sembra non essere bastato per sfidare Giovanni Toti in Liguria.