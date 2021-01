M5S, modifica dello statuto: guida a 5 con mandato di 3 anni

"La proposta di modifica" dello Statuto M5s "prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del Capo Politico ad un 'Comitato direttivo' di nuova istituzione, composto da 5 membri, eletti dagli iscritti, della durata di tre anni e le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri". Lo spiega il capo politico M5s, Vito Crimi. "Tale Comitato direttivo dovra' prevedere una rappresentanza di genere equilibrata, e al proprio interno una tipologia di portavoce non potra' essere rappresentata per piu' dei due quinti, cioe' non potra' esserci una tipologia di portavoce che abbia all'interno di tale Comitato la maggioranza dei membri. Nessuna limitazione e' invece prevista per coloro che non sono portavoce", sottolinea.

"Conseguentemente sono apportate le modifiche necessarie a disciplinare eventuali vacanze della carica di un membro, le modalita' di coordinamento e concertazione dell'azione politica con i membri del governo e gli eletti, l'individuazione a rotazione di un rappresentante legale per le sole funzioni che le leggi pro tempore richiedono", spiega ancora Crimi. "Si prevede inoltre che il Comitato direttivo possa delegare alcune funzioni di coordinamento territoriale a rappresentanti eletti a livello regionale che si riuniscono in un tavolo di coordinamento nazionale. Al fine di venire incontro all'esigenza ampiamente manifestata da parte degli iscritti, si prevede inoltre che il Comitato direttivo possa autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli iscritti del Movimento", si legge ancora nel post. "Prima dello svolgimento della votazione delle modifiche allo Statuto, sara' resa nota, da parte del Comitato di garanzia, la bozza di regolamento per l'elezione del nuovo organo direttivo da adottarsi qualora la modifica abbia il parere favorevole dell'assemblea degli iscritti. Si specifica che ai sensi dello Statuto che gli iscritti aventi diritto di partecipare all'Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 12 del giorno antecedente la convocazione, scrivendo alla mail" dell'assemblea M5s, viene specificato.