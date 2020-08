M5s, resa dei conti, tutti contro tutti. "Avanti così e sarà crisi di governo"

Il M5s è arrivato al tutto contro tutti. Quello che è andato in scena ieri sera è stato un confronto infuocato tra i deputati della Camera, mancavano i senatori solo per le regole Covid, che impedivano la riunione congiunta. "Avanti così e andiamo dritti alla crisi di governo», sbotta uno. «Rischiamo di tornare tutti a casa per colpa di quei geni del direttivo», gli fa eco l’altro. Alle nove della sera, - si legge sul Corriere della Sera - nell’Auletta dei gruppi ai piani bassi di Montecitorio, i sussurri e le grida degli eletti del M5S sono un mix di frustrazione e rabbia. La novità è questa. È che un centinaio di giovani deputati al primo mandato sarebbero stufi di essere «eterodiretti» da Di Maio o dal presidente Roberto Fico, «gente che scade tra due anni» e invocano una nuova prospettiva identitaria che garantisca lunga vita al Movimento.

"Tanti di noi sono bravi e competenti, eppure in tv mandano i soliti noti— si sfoga un eletto — vi siete accorti che una ventina di deputati vota da settimane in dissenso? Vogliono il Vietnam, per conto di Luigi». Come fa a dirlo? «Di Maio smentisce ogni volta, ma puntualmente risuccede". Una polveriera. Ne sa qualcosa Vincenzo Spadafora, - prosegue il Corriere - spinto a un passo dall’addio da un gruppo di parlamentari che ha stoppato via mail la sua riforma dello Sport. Le dimissioni del ministro, che si è chiuso in un glaciale «silenzio istituzionale», sono il giallo del giorno. A metà pomeriggio il tam tam dei deputati diceva che le avesse rassegnate nelle mani di Giuseppe Conte, ma era una voce diffusa per alzare la tensione. Il faccia a faccia non c’è stato, assicurano a Palazzo Chigi, ma Spadafora in serata ha sentito il premier, al quale avrebbe comunicato l’intenzione di rimettere la delega allo Sport: «O il M5S mi riconferma la fiducia, o sono costretto a lasciare».